В подмосковных школах нет критической ситуации с коронавирусом

Москва, 29 сентября. Образовательные учреждения Московской области не будут закрывать из-за COVID-19 на текущей неделе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главного санитарного врача региона Ольгу Микаилову.

Сейчас в Московской области на удаленке обучаются 128 классов. Пока критической ситуации, по словам Микаиловой, не наблюдается. Ситуацию с пандемией поручил взять на особый контроль глава региона Андрей Воробьев.

«Показатель заболеваемости ОРВИ с момента старта эпидсезона не превышал недельных эпидпорогов, — сообщила Микаилова. — Но мы регистрируем превышение среди детей 7-14 лет — на 0,8%. Также отмечается подъем заболеваемости коронавирусом».



Ранее стало известно, что в Госдуме резко выросло количество заболевших коронавирусом депутатов. Дополнительные лекарства для больных COVID-19 закупят в Подмосковье.