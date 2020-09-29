Дополнительные лекарства для пациентов с COVID-19 закупят в Подмосковье

Москва, 29 сентября. Дополнительные лекарства закупят для больных коронавирусной инфекцией в Подмосковье. В медучреждениях заранее были подготовлены койки для пациентов с опасным заболеванием. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона.

Воробьев отметил, что за последнюю неделю число случаев коронавируса в области увеличилось. На 45-47% выросло число госпитализаций по сравнению с предыдущей неделей. Эти показатели дают основания полагать, что нагрузка на областной Минздрав РФ значительно увеличилась, передает телеканал «360».

«Я дал поручение заниматься разворачиванием коек, мы это делаем. В различных муниципалитетах эта работа должна вестись прямо сейчас», — заявил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что поддаваться панике нельзя, но каждый муниципалитет должен быть готов оперативно оказывать помощь пациентам. Он отметил, что особая роль отведена поликлиникам, потому что там можно диагностировать заболевание на ранней стадии.

«Совершенно очевидно, что вступившие в понедельник рекомендации по безопасности необходимо выполнять. Везде должна быть защита. Дороги, пригородное сообщение — везде, где мы видим скопление людей, должны быть маски», — говорит Воробьев.

По его словам, власти должны сделать все, чтобы те, кто нуждается в помощи, ее получали.