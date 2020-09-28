Пассажир в Домодедово хотел провезти в свертке из фольги почти 5 млн рублей

Москва, 28 сентября. В аэропорту Домодедово задержали мужчину, который незаконно пытался перевезти более 4,8 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

По имеющейся информации, задержанный мужчина собирался вылететь в Душанбе. На «зеленом» коридоре он сообщил, что имеет при себе в карманах брюк 173 650 рублей. Сотрудники таможни также обнаружили у него в рюкзаке свертки из фольги и три коробки. В свертках были найдены деньги, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Общая сумма наличных, которые пассажир пытался перевезти без декларирования, превысила 4,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что административное дело возбудили в отношении мужчины, который в аэропорту Домодедово попытался незаконно пронести через «зеленый коридор» дорогостоящие швейцарские часы, передает РИАМО.