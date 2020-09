Акцию фокусника в храме Христа Спасителя назвали оскорбительной

У меня получилось совершить небольшое ЧУДО и порадовать всех православных людей. Я пришел в Храм Христа Спасителя и зажег свечу одним движением руки. Надеюсь, этот жест будет всеми воспринят правильно. В жизни должно быть место чуду!???? Чудеса делают людей счастливее????????????. Особенно в такой великий день как сегодня - Рождество Пресвятой Богородицы????????

A post shared by Серж Кулаков | Иллюзионист (@mageex) on Sep 21, 2020 at 3:35am PDT