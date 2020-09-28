Акцию фокусника в храме Христа Спасителя назвали оскорбительной

Москва, 28 сентября. Религиовед Роман Силантьев считает оскорбительной акцию фокусника Сержа Кулакова, устроившего самосожжение свечи в храме Христа Спасителя, передает «Ридус».

Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора обвинил фокусника в хулиганстве.

«Похоже на административку за хулиганство. Храмы вообще привлекают разных фриков, народ уже привык. А сейчас пусть разбираются правоохранительные органы», — заявил Силантьев.

Напомним, иллюзионист Серж Кулаков снял видео для TikTok в московском храме Христа Спасителя, где свеча зажигается сама собой от его движений руками. После обвинений в богохульстве Кулаков раскаялся и признался, что совершил большой грех.

«Церковь борется с магией. Даже намек на магические ритуалы на ее территории выглядит откровенно оскорбительным», — добавил Силантьев.

Ранее фокусник из Петербурга развлекал россиян на самоизоляции прямыми эфирами с магией. Житель Петербурга работает в медицинской сфере, но увлекается иллюзионизмом уже семь лет. Накопленный опыт он решил продемонстрировать в формате онлайн-эфиров.