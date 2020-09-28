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В Подмосковье спасли жизнь проглотившему 21 магнит трехлетнему ребенку

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В Подмосковье спасли жизни проглотившему 21 магнит трехлетнему ребенку

Москва, 28 сентября. Медики из Московской областной больницы имени В. Н. Розанова спасли жизнь трехлетнему малышу, который проглотил 21 магнит. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава РФ.

В сообщении отмечается, что в медучреждение поступил ребенок с жалобами на боли в животе. У малыша наблюдались повышенная температура тела и признаки кишечной непроходимости. Врачи сделали рентген, который помог установить, что в кишечнике пациента находится напоминающий галстучный зажим металлический предмет, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Было решено провести операцию, в ходе которой в животе ребенка был обнаружен гной и множественные слипания кишки. Врачи не понимали, что стало причиной, однако затем выяснили, что дело в магнитах.

«В девяти местах магниты «слиплись», зажав между собой стенку кишечника. На данных участках образовались отверстия, поэтому содержимое из кишечника поступало в брюшную полость. В ходе операции был удален двадцать один магнит», — заявил заведующий детским хирургическим отделением больницы Алексей Громов.

После операции маленький пациент быстро пошел на поправку, мальчика уже выписали. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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