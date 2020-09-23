Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В Москве за сутки скончались 15 пациентов с коронавирусом

154
0 Оставить комментарий

В Москве за сутки скончались 15 пациентов с коронавирусом

Москва, 23 сентября. В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

Таким образом, число летальных исходов с начала пандемии в Москве достигло 5115.

Ранее в среду стало известно, что главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, обязывающее россиян, прибывших в страну на самолете из-за рубежа, соблюдать режим самоизоляции до получения результатов тестов на коронавирус, передавал RT.

По данным на 23 сентября, в России в общей сложности выявлен 1 122 241 случай заболевания COVID-19, скончались 19 799 человек.

Новости партнеров