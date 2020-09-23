Московский сантехник нашел 250 тысяч рублей в старом носке под ванной

Москва, 23 сентября. Сантехник нашел и украл заначку своей московской клиентки. Деньги были спрятаны в носке под ванной, сообщил источник KP.Ru.

Жительница Москвы обратилась в полицию, заявив о краже. По словам 25-летней девушки, она пригласила сантехника для ремонта труб в ванной комнате.

Заявительница забыла, что спрятала под ванной старый носок, в котором лежали 250 тысяч рублей. Проворный сантехник нашел и присвоил ее заначку.

Отсутствие сбережений девушка обнаружила только на следующий день после ухода сантехника. Правоохранительные органы разыскивают мужчину.

Ранее сообщалось, что врач украла у молодой модели дорогой смартфон, когда девушка парилась в бане.