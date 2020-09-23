Врач украла в московской бане новый айфон у модели

Москва, 23 сентября. Победительница конкурса красоты «Мисс ВАО» лишилась нового iPhone после похода в баню, сообщил источник KP.Ru.

Инцидент произошел на Большой Черемушкинской улице, куда 29-летняя модель пришла попариться. Девушка оставила свои вещи в раздевалке и спокойно принимала водные процедуры.

После сеанса релаксации она вернулась и обнаружила пропажу дорогого смартфона. Девушка рассказала о краже администратору бани, а тот вызвал полицейских.

Оперативники выяснили, что телефон похитила 45-летняя врач одной из столичных больниц. Она находилась в бане в одно время с моделью. Женщина созналась в краже, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестный мужчина украл бандажный набор из секс-шопа.