Приезжим из регионов разрешили делать прививку от COVID-19 в Москве

Москва, 23 сентября. Стать участником пострегистрационного исследования вакцины против коронавируса в Москве могут иностранные граждане и жители других регионов, пишет РИАМО со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

В Москве учатся и работают сотни тысяч жителей других городов. Им разрешили сделать прививку от COVID-19 без предоставления московского полиса ОМС.

Вакцинация производится на базе столичных медучреждений. Единственным условием получения прививки является пребывание в Москве, чтобы не прерывать наблюдение.

Ракова добавила, что вакцинация совершенно бесплатная. Прививку могут получить граждане, которые не болели коронавирусом и не имеют симптомов ОРВИ.

Ранее врач Марьяна Лысенко заявила, что коронавирус сильно ослабнет к лету 2021 года. Это станет возможным благодаря вакцинации.