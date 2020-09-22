Эксперты нашли в Москве самую дорогую «однушку»

Москва, 22 сентября. Эксперты компании Skolkovo Realty нашли в Москве самую дорогую однокомнатную квартиру, она стоит 115 млн рублей, пишет «Лента.ру».

Квартира площадью 95 квадратных метров находится в районе Хамовники. Аналитики отмечают, что 85% самого дорогого жилья находится в центре Москвы.

В общей сложности на вторичном рынке Москвы в сентябре выставлено более семи тысяч однокомнатных квартир. Площадь самой просторной квартиры составляет 108 квадратных метров.

Из них только 32 квартиры стоят более 50 млн рублей. Три дорогих «однушки» находятся на западе столице, еще две — на северо-западе города.

Эксперты поясняют, что на стоимость жилья влияет его расположение, а также вид за окном. Чаще всего дорогие квартиры продаются в домах премиум-класса.