Самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицами на пути из Екатеринбурга в Москву

Москва, 22 сентября. Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Екатеринбург — Москва, столкнулся с птицами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Инцидент произошел 22 сентября на высоте 100 метров, на борту самолета находились 69 пассажиров и пять членов экипажа. После столкновения с птицами командир воздушного судна решил продолжить полет.

Свердловская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

Эксперты считают, что из-за большой скорости самолета столкновение с птицей может привести к серьезному повреждению воздушного судна. В передней части лайнера наиболее уязвимы стекло кабины, радиопрозрачный обтекатель и турбореактивный двигатель.

Вопросами обеспечения безопасных полетов гражданской авиации занимается Отраслевая группа авиационной орнитологии. Члены этой группы входит в состав Госцентра безопасности полетов Росавиации.