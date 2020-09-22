Воробьев поручил жестко контролировать халатные УК в Подмосковье

Москва, 22 сентября. Губернатор Московской области Алексей Воробьев поручил главам округов проверить управляющие компании (УК), на которые поступили жалобы. Он подчеркнул, что власти не позволят «вытирать о людей ноги», передает телеканал «360».

Воробьев провел совещание с главами округов Московской области, на котором обсуждались проблемы ЖКХ. Он поручил усилить борьбу с недобросовестными УК.

По словам губернатора, за последнее время зафиксировали много жалоб в Балашихе, Красногорске, Одинцово и Жуковском. Многие жители региона жалуются, что вовремя производят оплату за услуги управляющих компаний, а подъезды в их домах остаются грязными.

«Управляющая компания каждый месяц получает деньги. И если люди платят, они должны получать услуги», — сказал Воробьев.

Он пообещал исправить ситуацию, «работать на опережение» и жестко контролировать результат. Необходимо задействовать все механизмы, чтобы заставить УК делать свою работу качественно, добавил губернатор.

Ранее Воробьев распорядился включить отопление в жилых домах. Такое решение глава региона принял из-за сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом.