Отопление дадут в Подмосковье на этой неделе

Москва, 21 сентября. Отопление появится в домах Подмосковья уже на этой неделе. Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Воробьев. Об этом рассказал телеканал 360.

Подготовка к новому отопительному сезону завершена, приведено в порядок оборудование. Сегодня состоялась видеоконференция с зампредами и главами округов на тему включения отопления в многоквартирных домах. Губернатор поставил задачу начать поставку тепла.

«Даю команду приступить к включению отопления в многоквартирных домах, несмотря на то, что синоптики прогнозируют теплую погоду. Столбики термометров днем могут подняться до отметки +20 градусов, но ночью уже очень холодно», — отметил Андрей Воробьев.

По правилам, тепло пускают в дома, если температура воздуха в течение пяти дней держится на отметке +8 градусов. На этой неделе в Подмосковье ожидается теплая погода до +20 градусов, однако ночью температура опустится до +6. На основании этого губернатор принял решение о подаче тепла в жилые дома. Также на это повлияла ситуация с сезонной заболеваемостью.

«Из-за ОРВИ, других различных заболеваний, в том числе пандемии, нужно очень быстро включить отопление, чтобы в случае каких-либо недоразумений не заморозить людей», — добавил губернатор.

На прошлой неделе тепло дали в школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты.

Андрей Воробьев ждет отчетов от глав округов по включению отопления в домах. Он также подчеркнул, что каждый из них должен четко понимать, как реализовать поставленную задачу.