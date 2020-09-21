Федосеева-Шукшина пройдет психолого-психиатрическую экспертизу

Москва, 21 сентября. Первое заседание по гражданскому делу о признании недействительной сделки по дарению квартиры актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной своему супругу Бари Алибасову состоялось в Троицком районном суде Москвы. Актриса пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

По словам Горжанкина, суд удовлетворил ходатайство о приобщении к делу видеозаписи оформления дарения. В ходе заседания также дала показания Лидия Федосеева-Шукшина.

«Также суд заслушал свидетельские показания. Суд отложил заседание для назначения психолого-психиатрической экспертизы в отношении Федосеевой-Шукшиной», — говорится в сообщении.

Проведение экспертизы необходимо, чтобы убедится в том, что Федосеева-Шукшина отдавала отчет своим действиям. Кроме того, это позволит установить, не путает ли она процесс заключения договора дарения с оформлением завещания.

Напомним, что продюсер Бари Алибасов принял решение расстаться со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. В браке с артисткой он состоял два года. Актриса болезненно восприняла новость и объявила голодовку. Позже Алибасов, судя по всему, передумал расторгать брак. Однако судебная тяжба по поводу имущества между супругами не прекращается.