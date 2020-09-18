Гидрометцентр рассказал, когда москвичам ждать комфортной осенней погоды

Москва, 18 сентября. Последняя неделя сентября в Москве станет началом «комфортного периода» без осадков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура приблизится к +20 градусам.

Вильфанд прокомментировал обрушившийся на Москву ураган. Он объяснил, что уже в ближайшее время погодная обстановка в Москве начнет постепенно налаживаться. По его словам, ливень и усиление ветра в столице были связаны с прохождением фронта.

«Ветровой режим будет гораздо тише, порывы ветра не будут превышать 13—15 м/с... Однако ожидается существенное понижение температуры. Уже завтра днем максимальные значения будут в промежутке +11…+13 °С, то есть температура за сутки понизится сразу на десять градусов. Погода будет хмурой, облака будут низкими, завтра ожидается дождливый день...», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что погода не будет комфортной, однако до заморозков еще далеко. Тем не менее, порывы ветра и дождя сохранятся. Выходные дни будут похожи на четверг и пятницу, пишет RT.

В выходные ожидаются холодные ночи и умеренно теплые дни – в районе 11-14 градусов тепла. Вероятность дождей в воскресенье – небольшая. В последний день недели начнет меняться циркуляция и расти давление, после чего произойдут изменения общего погодного фона.

«Уже в понедельник осадков не будет, температура повысится до +15 °С, а во вторник она приблизится к +20 °С, преимущественная температура +16…+18 °С. Будет малооблачно, вполне солнечная погода. Это может быть началом комфортного периода без осадков», — сказал Вильфанд.

Ранее ФАН сообщал, мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не покидать в этот четверг свои дома из-за сильного ветра. Он рекомендовал горожанам не проводить время за прогулками в парках, в скверах, а также не сидеть на летних верандах, пишет телеканал 360.