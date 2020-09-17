Массовое ДТП на юге Москвы парализовало движение

Москва, 17 сентября. ДТП с участием пяти машин произошло на проспекте Андропова на юге Москвы, из-за чего движение автотранспорта оказалось серьезно затруднено.

Как сообщает ТАСС, пять автомобилей столкнулись на проспекте Андропова в районе дома №37. Это практически заблокировало движение транспорта.

Источник в экстренных службах сообщил, что в нескольких автомобилях зажаты люди. Сейчас спасатели стараются им помочь.

Ранее московских воителей предупреждали, что из-за сильного ухудшения погода (ливни и сильный порывистый ветер) ситуация на дорогах осложнится.