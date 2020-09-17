Коммунальщики оперативно устраняют последствия сильного дождя в Москве

Москва, 17 сентября. За два часа почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве. Последствия непогоды оперативно устраняются сотрудниками коммунальных служб столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

«Скопления воды, образовавшиеся из-за интенсивного выпадения осадков, оперативно устраняются бригадами ГУП «Мосводосток»», — говорится в сообщении.

Всего на дежурство заступили 300 аварийных бригад и 270 единиц спецтехники. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в городе до конца дня, передает РИАМО.

Отмечается, что в столице приняты необходимые меры защиты от ветра зданий, жилых и нежилых сооружений, а также транспорта. Специалисты готовы оперативно выехать к месту падения дерева или поврежденному участку линий электропередач.