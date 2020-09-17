Участок Арбатско‑Покровской линии метро в Москве закроют с 26 сентября

Москва, 17 сентября. Участок московского метрополитена от станции «Молодежная» до «Парка Победы» Арбатско-Покровской линии закроют для пассажиров с 26 сентября по 5 октября. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пассажирское движение поездов на указанное время прекращается — этого требуют правила безопасности. В районе станции «Кунцевская» сейчас идет строительство Большой кольцевой линии», — сказано в сообщении.

Пассажиров призвали пользоваться станциями Филевской линии и МЦД, а также маршрутами наземного транспорта до других линий метро. Также для удобства граждан будут организованы бесплатные автобусы КМ, следующие по маршруту «Молодежная» — «Кунцевская» — «Славянский бульвар» — «Парк Победы», передает РИАМО.

Отмечается, что из-за значительной нагрузки на некоторые станции метрополитена в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово приоритет на дорогах будет обеспечен наземному транспорту. При этом для автомобилистов движение по нескольким улицам ограничат.