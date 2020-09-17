Наступление непогоды сняли на видео жители московского Братеево

Москва, 17 сентября. Вечер четверга принес в московский регион сильный ливень. Небо в городе и его окрестностях в миг затянуло тучами, поднялся сильный ветер и начался дождь. С собой непогода принесла пробки и затруднения на дорогах.

Пользователи Сети успели заснять на видео, как буря надвигалась на Москву, а затем видео в таймлапс — в ускоренном режиме опубликовали в Telegram. Действие происходит в Братеево, именно там жители успели «поймать», как огромная темная туча надвигается на жилой район.

Ранее в мэрии Москвы сообщалось о грозах и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду. Пешеходам советовали обходить рекламные щиты и деревья. Кроме того, МЧС предупредило, что такая погода может сохраниться до конца. В ведомстве не исключают выпадение града и усиление ветра до 26 метров в секунду.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что из-за непогоды загруженность на дорогах города составляет восемь баллов. Основная причина пробок ухудшение погодных условий.