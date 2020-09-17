Собянин пообещал раньше срока включить отопление в домах Москвы

Москва, 17 сентября. Отопление в жилых домах Москвы в этом году могут включить раньше срока, чтобы горожане не мерзли и не простывали. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Градоначальник напомнил, что обычно решение о влечении отопления принимается после того, как на улице в течение нескольких недель будет фиксироваться температура плюс восемь градусов или ниже. В этом году несколько иная ситуация.

«Мы не будем дожидаться стандартного режима, чтобы включаться раньше, чтобы меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, не болели простудными заболеваниями», — заявил Собянин.

Мэр подчеркнул, что в этом году данная тема является особенно важной. По его словам, власти будут следить за температурным режимом и включат отопление при наступлении первых заморозков.