Очевидцы сняли на видео последствия мощного урагана в разных районах Москвы

Москва, 17 сентября. В Москве продолжает бушевать стихия. По данным спасателей, неблагоприятные погодные условия продержатся в столице до конца дня. Однако уже сейчас серьезные последствия урагана и сильных ливней ощущаются и в Москве, и в Московской области. Поваленные деревья и поврежденные авто сняли на видео, которые оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Так, в подмосковном поселке Совхоз имени Ленина ураган повалил несколько деревьев на припаркованные автомобили. На опубликованных кадрах видно, что машины оказались заблокированными. Владельцы пилят ветки для того, чтобы перепарковать машины в безопасное от стихии место.

Огромное дерево упало прямо в переход станции МЦД «Бутово». Крона поваленного дерева расположилась прямо возле турникета. Чтобы пройти к поезду, люди вынуждены пробираться через густые ветви дерева.

Ранее ФАН сообщал, мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не покидать сегодня свои дома из-за сильного ветра. Он рекомендовал горожанам не проводить сегодня время за прогулками в парках, в скверах, а также не сидеть на летних верандах.