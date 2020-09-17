На следующей неделе в Москве наступит золотая осень

Москва, 17 сентября. Начиная с понедельника, 21 сентября, в Москве должен наступить период золотой осени. Предполагается, что в этом году данная пора будет продолжительной и красочной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, для того, чтобы осень была действительно красочной, необходима ясная и солнечная погода. Согласно предварительным расчетам специалистов, в течение следующей недели в столичном регионе ожидается преимущественно антициклональная погода.

«Хоть многие деревья еще зеленые, можно говорить, что начнется очень красивая пора. Робкое наступления золотой осени. Краски будут богатыми», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

О продолжительном периоде золотой осени также свидетельствует большое количество осадков, которые выпали в летние месяцы в Москве. Так, по данным синоптиков, в мае в столице выпало сразу три месячные нормы, а в июне две.

В начале следующей недели в Москве днем ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Ночью же температура опустится вплоть до отметки 2 градусов.

Ранее Вильфанд в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что москвичей на этой неделе, а именно 17 сентября, ждет резкий всплеск тепла, за которым последует значительное похолодание. Этот период нужно рассматривать как предтечу бабьего лета, пояснил специалист.