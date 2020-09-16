Районный центр «Будапешт» открылся на базе бывшего кинотеатра в Москве

Москва, 16 сентября. Новый районный центр «Будапешт», созданный на базе бывшего одноименного кинотеатра, открылся в Бибирево. С сегодняшнего дня для посетителей доступны различные магазины, салоны красоты и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе ADG group.

Отмечается, что площадь нового районного центра составляет почти 19 368 квадратных метров. Внутреннее пространство организовано по принципу безбарьерной среды.

«Центральный стеклянный фасад пропускает много света и создает эффект открытости городу. Архитектурная концепция «Будапешта» была разработана Амандой Ливит», — говорится в сообщении.

Церемония открытия центра включила в себя насыщенную культурную программу. Там представили выставку венгерских иллюстраторов, экскурсия по которой проводится ежечасно, передает РИАМО.

«В формате indoor-пленэра работает арт-мастерская, а для детей оборудована отдельная зона рисования», — отметили в пресс-службе.

Гости центра также могут поиграть в настольный теннис, мини-футбол, аэрохоккей и другие игры в спортивной зоне. В ближайшем будущем в «Будапеште» также откроется кинотеатр.