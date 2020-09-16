Собянин назвал сроки реализации проекта развития «Большого Сити» в Москве

Москва, 16 сентября. Проект «Большого Сити» в Москве будет реализован в ближайшие шесть-семь лет, он даст огромный толчок развитию экономики города. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Москва-Сити является крупнейшим градостроительным проектом России, а также одним из самых масштабных проектов такого рода в Европе. Строительство ММДЦ «Москва-Сити» на Пресненской набережной было начато в 1992 году и сегодня реализовано примерно на 75%.

«Работает больше 80 тысяч человек, и каждый день приезжает сюда больше 140 тысяч, я думаю, что это еще не предел. В целом этот проект, который будет реализован в Москве в ближайшие 6–7 лет, даст огромный толчок развития экономики», — заявил градоначальник.

Он добавил, что Москва-Сити является главным налогоплательщиком столицы и значительным налогоплательщиком в масштабах государства. Собянин подчеркнул, что запуск комплекса таких размеров сопряжен с огромным количеством трудностей, передает «Вечерняя Москва».

«Самая главная проблема — обеспечение транспортными коммуникациями, без этого комплекс просто бы не состоялся. За последние годы здесь создан крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел», — уточнил мэр.

По его словам, реализация проекта дает возможность реновации не только жилья, но и множества заброшенных территорий, которые сегодня находятся в активной фазе развития.