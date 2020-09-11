Россиянин протащил самолет и установил мировой рекорд в Москве

Москва, 11 сентября. Россиянин Сергей Агаджанян установил мировой рекорд, протащив самолет 35,4 метра. Видео рекорда появилось в Сети.

Агаджанян пробовал свои силы в одном из столичных аэропортов. Он надел текстильные тропы и протащил лайнер CRJ 200 Bombardier, вес которого превышает 16 тонн.

Скорость встречного ветра превышала 13 метров в секунду. Подготовка к этому трюку заняла два года, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось о двух силачах из Ирана — брате и сестре, которые тянут за собой огромные грузовики одними зубами. Они записали видео со своими достижениями и претендуют на место в Книге рекордов Гиннеса.