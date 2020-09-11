«Российская креативная неделя» стартовала в Москве

Москва, 11 сентября. Первая Russian Creativity Week стартовала в столице 11 сентября, на площадке в Парке Горького пройдет более 500 мероприятий, сообщили в пресс-службе форума.

Креативные недели ежегодно проходят в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Берлине. По словам замглавы администрации президента Сергея Кириенко, креативная индустрия является важным драйвером развития экономики.

«Россияне сильны находчивостью, импровизацией, непредсказуемостью, поэтому время развития креативных индустрий – это наше время», – сказал Кириенко.

Хедлайнером культурной программы форума стал дирижер Теодор Курентзис. 12 сентября оркестр Aeterna выступит в «Зарядье».

В Парке Горького работают 14 лекториев, занятия посвящены дизайну, кино, новым медиа, компьютерной графике, моде и другим креативным направлениям.

Участие в дискуссиях примут музыканты Алексей Кортнев и Сергей Шнуров, телеведущая Тина Канделаки, глава музея «Гараж» Антон Белов, основатель «Флакона» Николай Матушевский и другие известные гости.

В рамках креативной недели в Москве состоится Форум креативного бизнеса, который соберет чиновников, глав компаний и лидеров творческой индустрии.

В отдельном павильоне откроется экспозиция «Сделано в Москве». Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. Вход на площадки бесплатный, на некоторые мероприятия необходима регистрация.