«Российская креативная неделя» стартовала в Москве

Москва, 11 сентября. Первая Russian Creativity Week стартовала в столице 11 сентября, на площадке в Парке Горького пройдет более 500 мероприятий, сообщили в пресс-службе форума.
Креативные недели ежегодно проходят в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Берлине. По словам замглавы администрации президента Сергея Кириенко, креативная индустрия является важным драйвером развития экономики.
«Россияне сильны находчивостью, импровизацией, непредсказуемостью, поэтому время развития креативных индустрий – это наше время», – сказал Кириенко.
Хедлайнером культурной программы форума стал дирижер Теодор Курентзис. 12 сентября оркестр Aeterna выступит в «Зарядье».
В Парке Горького работают 14 лекториев, занятия посвящены дизайну, кино, новым медиа, компьютерной графике, моде и другим креативным направлениям.
Участие в дискуссиях примут музыканты Алексей Кортнев и Сергей Шнуров, телеведущая Тина Канделаки, глава музея «Гараж» Антон Белов, основатель «Флакона» Николай Матушевский и другие известные гости.
В рамках креативной недели в Москве состоится Форум креативного бизнеса, который соберет чиновников, глав компаний и лидеров творческой индустрии.
В отдельном павильоне откроется экспозиция «Сделано в Москве». Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. Вход на площадки бесплатный, на некоторые мероприятия необходима регистрация.