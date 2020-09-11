Москвичей пригласили на фестиваль исторических садов в «Царицыно»

Москва, 11 сентября. Фестиваль исторических садов пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» с 18 по 27 сентября, сообщили столичные власти.

Горожан пригласили бесплатно посетить шесть миниатюрных садов. На площадках будут представлены необычные ландшафтные композиции разных эпох.

Москвичи могут осматривать сады группами по 50 человек с обязательным ношением защитной маски. Виртуальную экскурсию по экспозиции проведут в эфире YouTube-канала музея.

Как пишет РИАМО, фестиваль садов пройдет уже в третий раз. Его посетили более шестисот тысяч москвичей и гостей города.

Ранее сообщалось, что в Московской области состоялся семейный фестиваль «Традиция», участником котором стал писатель Захар Прилепин.