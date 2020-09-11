Онлайн‑голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве

Москва, 11 сентября. Электронное голосование на выборах депутатов столичных муниципальных округов стартовало на портале mos.ru.

Москвичи могут проголосовать за кандидатов в депутаты округов Марьино и Бабушкинский. Голосование продлится до 20.00 12 сентября.

Принять участие в голосовании могут избиратели, которые заранее зарегистрировались. Если вы не проголосовали онлайн 11 и 12 сентября, вас ждут на избирательном участке 13 сентября, пишет РИАМО,

Ранее известные политологи рассказали об особенностях избирательных кампаний 2020 года. Большим испытанием этого лета для кандидатов стала пандемия коронавируса.