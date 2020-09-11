Дом по реновации построят на юго-западе Москвы

Москва, 11 сентября. Дом по программе реновации появится на Новочеремушкинской улице в Москве, сообщили столичные власти.

В тринадцатиэтажном здании на 204 квартиры в Академическом районе оборудуют подземную парковку. Рабочие сделают косметический ремонт квартир, установят сантехнику и осветительные приборы, газовую плиту.

После получения ключей москвичи смогут спокойно переехать в новое жилье. Рядом с домом обустроят детские и спортплощадки, места для отдыха на свежем воздухе.

В новостройке появятся современные системы вентиляции, электроснабжения и освещения, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации начали строить в районе Лефортово. В Пресненском районе Москвы в новостройку переселились более 130 человек.