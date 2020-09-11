Огонь охватил девятиэтажку в Москве, трое погибших

Москва, 11 сентября. Три человека стали жертвами пожара, произошедшего в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Трагедия произошла по адресу Чертановская улица, дом 18. Сообщение о возгорании, начавшемся на девятом этаже здания, поступило в экстренные службы 11 сентября в 0.20. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, пишет «Вечерняя Москва». Пожарным удалось полностью ликвидировать огонь в 0.51.

«К сожалению, в результате пожара погибли три человека», — указано в сообщении ГУ МЧС.

К тушению возгорания привлекли 34 человека из личного состава, а также девять единиц техники, передает РИАМО.

Ранее сообщалось о пожаре в подмосковном Домодедово, во время которого погибли два человека. По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», погибшими оказались 65-летняя хозяйка загоревшейся квартиры и ее 30-летний племянник.