Метеорологическое лето завершилось в Москве

Москва, 10 сентября. Метеорологическое лето в 2020 году продлилось 95 дней, сообщили столичные синоптики.

Специалисты называют метеорологическим летом период, когда среднесуточная температура воздуха выше 15 градусов тепла. В столице обычно оно длится 88 дней, но в этом году лето закончилось 8 сентября.

Лето 2020 года оказалось длиннее лета 2017 года, но уступило рекорду 2018 году. Тогда теплый сезон продлился 145 дней, пишет РИАМО.

Минувшее лето нельзя считать комфортным из-за сезона дождей и вторжений холодного воздуха с Арктики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после очередного похолодания в столицу вернется бабье лето.