Блогеры из Москвы объяснили видео с падением во время езды на крыше авто

Москва, 10 сентября. Двое россиян устроили шоу на крыше каршерингового автомобиля в Москве. Инцидент закончился тем, что один из них упал на дорогу.

Девушка Анастасия и двое парней — Руслан и Александр записывали видео для TikTok. Анастасия вылезла в окно автомобиля, а Александр в этот момент забрался на крышу.

Руслан вел машину и не видел, что делает второй парень. Он решил, что Александр вывалился из авто и резко затормозил.

«Но ничего не произошло, никаких сотрясений, никаких ушибов», — заверил водитель, его слова передает телеканал «360».

На происшествие отреагировали правоохранительные органы. Блогерам пришлось объяснить ситуацию, им также придется оплатить ремонт вмятины на каршеринговом авто, которая осталась после падения Александра.

Молодые люди попросили подписчиков не рисковать своей жизнью и не повторять за ними. Такие трюки чреваты серьезными травмами.

Ранее сообщалось, что россиянка погибла, делая эффектное селфи на фоне мощных морских волн.