Песков объяснил, почему Москва является успешным регионом России

Москва, 10 сентября. Москва является успешным регионом, который справляется со столичными функциями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что Москва остается «экономическим форпостом России». Он также отметил успехи столичных властей по борьбе с коронавирусом. По его словам, мэр столицы Сергей Собянин возглавил рабочую группу по контрактам с регионами в пик эпидемии коронавируса.

«Москва делилась опытом врачей, Москва делилась оборудованием», — отметил пресс-секретарь.

Российская столица помогала не только другим регионам, но и иностранным государствам. Именно это свидетельствует о большом успехе Москвы, резюмировал Песков.

Власти Москвы пообещали продлить меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Деловая жизнь и торговый оборот в городе восстановился до уровня 2019 года.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова назвала условие для отмены обязательного карантина для пациентов с ОРВИ. Она отметила, что в столице растет популяционный иммунитет к коронавирусу.