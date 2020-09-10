Названо условие отмены обязательного карантина для больных ОРВИ в Москве

Москва, 10 сентября. Власти Москвы отменят обязательный карантин для больных ОРВИ, у которых тест не выявил коронавируса, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

По словам Раковой, все горожане, которые имеют симптомы ОРВИ, должны сдать тест COVID-19. При отрицательном результате соблюдать карантин не нужно.

Представитель столичного правительства добавила, что в Москве популяционный иммунитет к коронавирусу находится на уровне 20%. Уровень заболеваемости в столице по сравнению с маем снизился в десять раз.

Эпидемический процесс в регионе находится под контролем. Это заслуга медиков и столичных властей, которые направляют все необходимое в медицинские учреждения, где принимают пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки выявлено 695 случаев коронавируса. С начала сентября в Москве идет прививочная кампания.