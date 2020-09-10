Пожар в Домодедово унес жизни двух человек

Москва, 10 сентября. Доследственная проверка началась в Домодедово по факту гибели при пожаре двух жителей Подмосковья, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Трагедия случилась 10 сентября в квартире на пятом этаже жилого дома, расположенного по улице Корнеева в микрорайоне Центральный. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Как рассказало интернет-издание «Подмосковье сегодня», погибшими оказались 65-летняя хозяйка квартиры и ее 30-летний племянник. Тела двух человек обнаружили пожарные, прибывшие на место происшествия.

Сотрудниками МЧС были эвакуированы из здания семь человек, среди которых трое детей. Также семь человек покинули дом самостоятельно.

По предварительной версии случившегося, пожар начался на кухне. Что конкретно послужило причиной возникновения возгорания, устанавливается. В ближайшее время планируется проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз.