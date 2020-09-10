Мошенники в Подмосковье под видом врачей продавали лекарства пенсионерам

Москва, 10 сентября. Полицейские задержали в Подмосковье мошенников, которые обманывали пенсионеров под видом врачей, сообщил зампред правительства региона Роман Каратаев.

Преступники представлялись медиками и предлагали пенсионерам купить дорогие лекарства. После проверки оказалось, что это были дешевые успокоительные препараты.

Аферистов арестовали, возбуждены уголовные дела. Каратаев попросил жителей Подмосковья, ставших жертвами мошенников, обращаться в полицию.

Пенсионерам напоминают, что перед покупкой лекарств нужно консультироваться с медикам в поликлинике. У незнакомых людей нельзя покупать лекарства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина продавал пожилым людям печенье под видом лекарства от рака.