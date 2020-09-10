Почти 700 москвичей за сутки заразились коронавирусом

Москва, 10 сентября. Коронавирус выявили у 695 жителей Москвы, сообщили в региональном штабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в столице зафиксировали более 269 тысяч случаев заболевания. Выздоровели от коронавируса более 226 тысяч человек.

Столичные власти предупреждают горожан о необходимости носить защитные средства. Те горожане, которые не соблюдают требования Роспотребнадзора, рискуют заболеть.

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Певцов почти 10 дней находился в московской инфекционной больнице с подозрением на коронавирус.

Врачи выяснили, что у него была внебольничная пневмония. Тест ПЦР не подтвердил наличие коронавируса в крови, но выявил антитела к COVID-19.