Стало известно, кому нельзя делать прививку от гриппа

Москва, 10 сентября. Столичные власти напомнили, кому из горожан противопоказана вакцинация от гриппа. Прививочная кампания стартовала в начале сентября.

Как говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы, нельзя делать прививку, если у пациента есть аллергия на куриный белок и другие компоненты вакцины. Прививку не делают, когда у человека есть температура или симптомы ОРВИ.

Вакцинация полностью безопасна для здоровых людей. Но она противопоказана пациентам, у которых обострились хронические заболевания.

По данным РИАМО, прививки делают в больницах Москвы и в мобильных пунктах, стоящих рядом со станциями метро, МЦК, МЦД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация горожан против коронавируса может начаться в конце этого года. Прививку первыми получат работники, которые находятся в зоне риска.

К ним относятся сотрудники медицинских и образовательных, дошкольных учреждений, а также работники СМИ.