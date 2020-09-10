Москвичей пригласили участвовать в чемпионате Future Tech

Москва, 10 сентября. Молодым специалистам предложили подать заявку на участие в кейс-чемпионате Future Tech. На предварительном отборе они должны решить бизнес-задачи от технологических компаний.

Отборочный этап стартует 14 сентября, имена тех, кто прошел по конкурсу, будут известны 27 сентября. По словам главы департамента предпринимательства Алексея Фурсина, благодаря чемпионату молодые специалисты могут заявить о себе.

У них появится возможность узнать ситуацию на рынке труда и найти инвесторов для собственных проектов. Работы участников оценят эксперты.

Конкурсанты получат задания из технического, гуманитарного и научного кейса. Для участия нужно оставить заявку на сайте чемпионата, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин заявил о важности грамотных управленцев для будущего России. Именно амбициозные профессионалы задают темпы развития.