Резной фронтон павильона №30 восстановили на ВДНХ

Москва, 10 сентября. Реставраторы восстановили фронтон главного входа павильона № 30 на ВДНХ, чтобы вернуть зданию исторический облик, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Павильон «Микробиологическая промышленность» получил резной фронтон с изображением масличных растений. Резной декоративный элемент воссоздали по чертежам и архивным снимкам, отмечает издание «Вечерняя Москва».

По словам Бирюкова, дерево рассыхалось, на фронтоне появились трещины. Утраченный узор вырезали мастера. Все реставрационные работы на объекте планируется завершить к 2021 году, пишет РИАМО.

Ранее столичные власти рассказали, что за последние годы на ВДНХ отреставрировали семь павильонов и 14 фонтанов.

В середине августа заработал портал с архивами ВДНХ. Летопись народных достижений ведется с 1939 года, часть документов опубликована в свободном доступе.