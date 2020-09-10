Более пяти тысяч москвичей стали участниками проекта «Спортивные выходные»

Москва, 10 сентября. Мастер-классы столичного проекта «Спортивные выходные» в течение месяца посетили почти 5,5 тысяч человек.

Участники программы провели на улице около 600 часов и пробежали более 550 километров. Среди москвичей пользуется популярностью йога и скандинавская ходьба.

Заниматься спортом могут люди с разной подготовкой. Тренировки проводят профессиональные спортсмены, среди них чемпионы Европы, мастера спорта.

Как отмечает РИАМО, принять участие в программе могут совершеннолетние горожане и жители старше 18 лет. Встречи с наставниками проекта проходят на ВДНХ, в Парке Горького и в других крупных парках Москвы.

Ранее сообщалось, что власти пригласили горожан на лучшие смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на Москву.