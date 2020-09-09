В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Москва, 9 сентября. За минувшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

С начала пандемии число летальных исходов с Москве достигло 4947.

Ранее в среду официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Федеральному агентству новостей сообщила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России показывает стабильность, однако все приложенные властями и населением страны усилия в борьбе с пандемией необходимо сохранить.

Согласно оперативным данным на 9 сентября, в России в общей сложности выявлено 1 041 007 случаев инфицирования коронавирусом, 856 458 пациентов выздоровели, скончались 18 135 человек.