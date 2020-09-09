Посвященную Табакову скульптурную композицию откроют в сентябре в Москве

Москва, 9 сентября. Скульптурная композиция, посвященная советскому и российскому артисту Олегу Табакову может открыться уже в конце сентября в Москве. Об этом сообщил ее автор, скульптор Александр Рукавишников.

По словам скульптора, композиция «Атом Солнца» готова на 90%. Ранее художественный руководитель театра «Табакерка» Владимир Машков говорил, что ее планируют установить на Сухаревской площади в память о таланте и заслугах Табакова.

«Мы разговаривали с Владимиром Машковым, они хотят открывать ее в последних числах месяца, где-то 25–26 сентября», — рассказал Рукавишников.

Автор проекта рассказал, что экспозиция будет мобильной и сможет переезжать. Скульптурная композиция будет выполнена в стиле современного поп-арта.

«Олег Павлович сидит на подмостках, опираясь на шарообразный предмет, рядом с ним подхалимистый кот, который имитирует его позу», — уточнил скульптор.

Олег Табаков — известный советский и российский актер. Он служил в театре «Современник». Затем основал собственный театр «Табакерка» и параллельно был художественным руководителем МХТ имени Чехова. Табаков снялся более чем в 100 фильмах. Он скончался на 83-м году жизни в 2018 году.