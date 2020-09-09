Более 452 тысяч жителей сделали прививку от гриппа в Москве

Москва, 9 сентября. Более 452 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Москве. Отмечается, что это в 3,5 раза больше показателей аналогичного периода минувшего года. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Прививочная кампания стартовала в столице 1 сентября. В эпидсезоне 2019-2020 года в городе за счет всех источников финансирования было привито 7,48 миллиона человек, в том числе 1,16 миллиона детей. На сегодняшний день прививки от гриппа сделали 452,2 тысячи человек.

«Привито 67 522 человека в мобильных пунктах у метро, пользующихся особой популярностью у москвичей», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная. По словам специалистов, в настоящее время в столице благоприятная эпидемиологическая ситуация для проведения вакцинации против гриппа.

Бесплатно сделать прививку можно в поликлиниках и 54 мобильных пунктах, которые расположены у 36 станций метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных станций и в четырех центрах «Мои документы».

Ранее сообщалось, что за неделю вакцинацию от гриппа прошли около 2 миллионов россиян, передает «МИР24».