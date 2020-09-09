Вакцинация добровольцев от коронавируса началась в Москве

Москва, 9 сентября. Первым жителям Москвы сделали прививку от коронавирусной инфекции в рамках пострегистрационного исследования российской вакцины. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что начало вакцинации является важным днем не только для города, но и для все страны.

«Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку», — рассказала Ракова.

Напомним, что «Спутник V» — первая официально зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Массовая вакцинация россиян может начаться в конце ноября 2020 года.