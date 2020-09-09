Жена попавшего в реанимацию актера Назарова рассказала о состоянии мужа

Москва, 9 сентября. Известный советский и российский актер Юрий Назаров находится в отделении реанимации, сегодня артист впервые после госпитализации почувствовал себя лучше. Врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких. Об этом рассказала супруга Назарова.

По словам жены актера, Назаров находится в столичной больнице №52. Актер уже сдал анализы на коронавирусную инфекцию, однако результаты еще не готовы.

Женщина отметила, что клиника, в которой находится ее муж, очень хорошая. Она также назвала прекрасным и квалифицированным медперсонал больницы.

Ранее стало известно, что из больницы в Коммунарке выписался российский актер Дмитрий Певцов. Он провел в медучреждении 10 дней, а также сдал все необходимые анализы на коронавирус. По словам самого актера, он был удивлен, что у него не обнаружили опасное заболевание. Выяснилось, что у него в крови много антител, которыми артист готов поделиться со всеми желающими.