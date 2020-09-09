Звезду «Универа» могут на полгода лишить прав за езду по встречке

Москва, 9 сентября. Российский актер Арарат Кещян лишился водительского удостоверения за езду по встречной полосе в Москве. Об этом сам артист написал у себя в социальных сетях.

Известный своей ролью в сериале «Универ» актер был задержан на севере столицы. По имеющейся информации, Кещян двигался на своем джипе по Ленинградскому шоссе, после чего стал сворачивать по встречке.

Сотрудники дорожной полиции остановили иномарку актера, составили на водителя административный протокол и передали дело в суд. Заседание по его делу должно пройти уже в ближайшее время. Если его признают виновным, то он лишится водительских прав на полгода.