Медики за сутки выявили 642 случая коронавируса в Москве

Москва, 9 сентября. Медики за прошедшие сутки выявили еще 642 случая коронавирусной инфекции в Москве. Общее число случаев инфицирования достигло 268 384. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что за минувшие сутки в столице выздоровели еще 1338 пациентов с коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 12 горожан. С начала пандемии столичные медики вылечили 224 840 пациентов, 4933 человека скончались, передает РИАМО.

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова напомнила, что выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявлено 5218 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. При этом 22,9% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Зафиксировано 142 летальных исхода. 6409 человек успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.