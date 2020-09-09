Закрытый мусорный полигон «Кучино» в Подмосковье опустился на 11 метров

Москва, 9 сентября. Высота закрытого мусорного полигона «Кучино» в Подмосковье уменьшилась на 11 метров с начала рекультивации. Речь идет о самой высокой отметке — в разных местах тело полигона уменьшается по-разному. Об этом рассказал министр экологии региона Дмитрий Куракин.

Полигон «Кучино», считавшийся одной из самых больших свалок твердых бытовых отходов, был закрыт в 2017 году. Сегодня там проходят масштабные работы по рекультивации.

«У нас по очень многим отметкам высоты полигона произошло изменение на 11 метров. Но это, правда, рекорд», — рассказал Куракин.

По словам Куракина, после рекультивации полигон может стать частью экономической, социальной, культурной или рекреационной жизни Балашихи, однако для реализации этих планов понадобится два-три года, передает телеканал «360».

«Мы знаем очень много примеров, когда на месте бывших свалок возникают прекрасные парки. Это и Тель-Авив, и в США, и в Германии», — говорит министр.

При этом министр отмечает, что создание на месте полигона, например, парка сопряжено с определенными трудностями. Внутри так называемого свалочного тела «Кучино» еще в течение 10 лет будут протекать неблагоприятные химические и биологические процессы Только после этого срока они будут затухать, а само тело стабилизируется.