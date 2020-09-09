Жительница Подмосковья в 40 лет стала мамой в 14-й раз

Москва, 9 сентября. 40-летняя Елена Ильючик родила уже четырнадцатого ребенка. Многодетная мать из Подмосковья рассказала, что сама росла в большой семье. У ее мамы есть девять родных наследников и еще семь приемных.

Ильючик познакомилась со своим будущим мужем, когда ей было 22 года, первенца она родила в 23. Сегодня в их семье восемь сыновей и теперь шесть дочерей. Многодетная мать пошутила, что они с супругом в замешательстве, потому что не знают, как назвать ребенка — все имена уже кончились.

Позже счастливые родители все-таки нашли имя для ребенка, назвав девочку Валерией, передает «МИР24».

Женщина также отметила, что получила орден «Материнская слава», а также две квартиры от государства. По ее словам, денег в ее семье вполне хватает. Младших детей, по словам женщины, они с мужем воспитывают дома, в садик они не ходят.